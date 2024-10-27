Губерниев: биатлон — единственный вид спорта, при просмотре которого Карпин делает громче

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о словах главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина о выключенном звуке при просмотре матчей, которые комментируют российские специалисты.

«В этом сезоне мне нравится и футбольный, и хоккейный чемпионаты у нас. А скоро ещё и биатлон начнётся. Здесь вообще Карпин будет погромче делать телевизор, ведь это единственный вид спорта, который он смотрит с удовольствием. И кайфует от громогласного комментатора биатлона. У меня часто спрашивают про то, что сказал Карпин про выключение звука на ТВ. Но заметьте, когда я обозреваю футбол, он тоже звук не выключает, а делает только громче. Валерий Георгиевич знает, где на этом футбольном острове раки зимуют», — приводит слова Губерниева «ВсеПроСпорт.ру».