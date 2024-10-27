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«Это Святой Грааль биатлона». Жюстин Бреза-Буше — о целях на предстоящий сезон

«Это Святой Грааль биатлона». Жюстин Бреза-Буше — о целях на предстоящий сезон
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Французская биатлонистка, олимпийская чемпионка и трёхкратная чемпионка мира Жюстин Бреза-Буше высказалась о планах на предстоящий сезон-2024/2025.

«Если говорить конкретно, моя мечта – выиграть «Большой хрустальный глобус» в конце сезона, это Святой Грааль биатлона. У меня осталось несколько сезонов, чтобы сделать это, и я нацелена уже на эту зиму.

Для этого мне придётся выступать на высоком уровне на всех этапах. По-настоящему серьёзно мы начнём думать об этом в конце сезона, когда будем подсчитывать очки. Значит, после чемпионата мира», — приводит слова биатлонистки Nordic Magazine.

В прошлом сезоне-2023/2024 Бреза-Буше заняла четвёртое место в общем зачёте Кубка мира, отстав от победительницы итальянки Лизы Виттоцци всего на 66 очков.

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