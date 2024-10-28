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Анастасия Халили поделилась яркими свадебными фотографиями

Анастасия Халили поделилась яркими свадебными фотографиями
Анастасия Халили
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Российская биатлонистка Анастасия Халили в своём телеграм-канале опубликовала свадебные фотографии. На них спортсменка позирует вместе с супругом Каримом Халили. 29 сентября у биатлонной четы состоялась свадьба.

Анастасия и Карим Халили

Анастасия и Карим Халили

Фото: из личного архива Анастасии Халили

Анастасия Халили

Анастасия Халили

Фото: из личного архива Анастасии Халили

Анастасия и Карим Халили

Анастасия и Карим Халили

Фото: из личного архива Анастасии Халили

Анастасия и Карим Халили

Анастасия и Карим Халили

Фото: из личного архива Анастасии Халили

Ранее стало известно, что бронзовый призёр Олимпиады-2022 в эстафете, трёхкратный победитель чемпионата страны российский биатлонист Карим Халили и его супруга Анастасия выступят в одной команде в Кубке Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) — 2024. Об этом сообщила пресс-служба турнира. Вместе с ними в состав команды «По-фински» включены Даниил Серохвостов и Виктория Сливко.

Анастасия Халили является лидером общего зачёта Альфа-Банк Кубка Содружества — 2024/2025 после первого этапа. На её счету золото спринта в Красноярске, второе место в гонке преследования и восьмой результат в масс-старте.

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