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Сливко рассказала, как попала в одну команду с Халили и Серохвостовым в клубном биатлоне

Сливко рассказала, как попала в одну команду с Халили и Серохвостовым в клубном биатлоне
Виктория Сливко
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Российская биатлонистка Виктория Сливко рассказала, как попала в состав команды «По-фински» в Кубке Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) — 2024. Помимо Сливко, там оказались Анастасия и Карим Халили, а также Даниил Серохвостов.

«На самом деле, никто не ожидал, что именно я окажусь в этой четвёрке. Но когда Карим выкладывал пост в свой телеграм-канал и спрашивал, кто же станет ещё одним участником их команды, многие ответили — Сливко. Не знаю почему. Но люди так подумали, и у меня в голове промелькнуло: «Правильно думаете» (смеётся). А какие у нас интересы?.. Я хорошо общаюсь с Настей с прошлого сезона, Карим и Даня — друзья, Настя и Карим — муж и жена. Это я такой четвёртый лишний (смеётся). Но мне очень симпатизируют все ребята, и я рада оказаться в их команде. Карим позвал меня, возможно, с подачи Насти. За неё я вообще всегда рада, когда она занимает призовые места. Мы поддерживаем друг друга», — приводит слова Сливко «Тюменская арена».

Кубок Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) пройдёт 16 и 17 ноября 2024 года в Ханты-Мансийске.

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