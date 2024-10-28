«Призовых будет поменьше». Виктория Сливко рассказала о конкуренции с Динарой Смольской

Российская биатлонистка чемпионка Европы 2016 года Виктория Сливко поделилась ожиданиями от нового сезона. Она отметила, что конкуренцию россиянкам навяжет олимпийская чемпионка из Беларуси Динара Смольская.

«Думаю, что интрига будет. Ещё одна сильная биатлониста возвращается в бой, и призовых мест у остальных будет поменьше (улыбается)», — приводит слова спортсменки «Тюменская арена».

Ранее стало известно, что Виктория Сливко попала в состав команды «По-фински» в Кубке Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) — 2024. Помимо неё, там оказались Анастасия и Карим Халили, а также Даниил Серохвостов.