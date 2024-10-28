Бреза-Буше о сборе в Анхтольце: хотела создать связь со стадионом, который примет ОИ-2026

Французская биатлонистка, олимпийская чемпионка и трёхкратная чемпионка мира Жюстин Бреза-Буше рассказала, что провела тренировочный сбор в Антхольце (Италия) в середине октября.

«Отправляясь тренироваться туда, я хотела создать особую связь с местом, где пройдут Игры в 2026 году. Это более интимный опыт. Роскошно быть одной на таком стадионе, как Антхольц. Здесь можно сконцентрироваться, не отвлекаясь на групповую работу. Я спала и тренировалась на высоте 1700 метров над уровнем моря», — приводит слова Бреза-Буше Nordic Magazine.

Спортсменка отметила, что опыт позволял ей провести сбор в Антхольце, где пока не было снега. В это же время французская сборная вела подготовительную работу на снегу в Рамзау (Италия).

«Перед Контиолахти (там с 30 ноября по 8 декабря пройдёт первый этап КМ по биатлону-2024/2025. — Прим. «Чемпионата») у нас будет 10 дней катания на лыжах в Бессане. Судя по моему опыту, этого достаточно», — добавила она.

В прошлом сезоне-2023/2024 Бреза-Буше заняла четвёртое место в общем зачёте Кубка мира, отстав от победительницы итальянки Лизы Виттоцци всего на 66 очков.