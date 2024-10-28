Чемпион мира по биатлону из Германии после завершения карьеры пошёл учиться в ПТУ

Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр, немецкий биатлонист Бенедикт Долль после завершения спортивной карьеры решил обучиться профессии техника-электронщика в области энергетики и строительных технологий.

«В мае я проходил стажировку в инжиниринговой фирме по строительно-техническому оборудованию во Фрайбурге. Это было очень интересно. Я хотел бы профессионально двигаться в этом направлении. На протяжении всей своей карьеры интересовался электротехникой и «умным домом». Так что было совершенно очевидно, что я вернусь к учёбе, как только моя карьера закончится.

Это немного необычно. Большинству моих одногруппников от 16 до 22 лет. Я в свои 34 года уже отец. Очевидно, я отличаюсь от них», — приводит слова Долля Fondo Italia.

Напомним, о решении Долля завершить карьеру стало известно в феврале 2024 года. Немецкий биатлонист является чемпионом мира 2017 года в спринтерской гонке. В нынешнем сезоне спортсмен завоевал девять наград, в том числе выиграл две гонки.