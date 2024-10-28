Французские биатлонисты Гигонна и Латюйе станут родителями

Французские биатлонисты Антонен Гигонна и Энора Латюйе станут родителями. Об этом Энора сообщила в социальных сетях.

«Наслаждаюсь последним отпуском, когда мы вдвоём», — написала спортсменка.

Фото: из личного архива Эноры Латюйе

Фото: из личного архива Эноры Латюйе

Фото: из личного архива Эноры Латюйе

Антонен Гигонна завершил сезон-2023/2024 на 36-м месте в общем зачёте. Напомним, этой весной тренерский штаб французов решил сократить состав группы А с семи до пяти человек. Штабу пришлось понизить в классе двух игроков: Антонена Гигонна, который на протяжении многих лет был членом сборной Франции, и Эмильена Клода.

Его возлюбленная Энора Латюйе досрочно завершила сезон-2015/2016 из-за проблем со здоровьем.