Биатлонист, сменивший место жительства ради девушки, сообщил о расставании с ней

Норвежский биатлонист, олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира Ветле Шоста Кристиансен сообщил о расставании со своей девушкой. Год назад спортсмен переехал в Тронхейм, чтобы быть ближе к возлюбленной.

«Мы больше не вместе. Мы дали себе много последних шансов, но этого оказалось недостаточно. Я рад, что мы сделали всё возможное [чтобы спасти отношения]», — приводит слова Кристиансена TV2.

Ранее Ветле Шоста Кристиансен рассказал о конкурентах сборной Норвегии по биатлону, а также заявил, что им нужно много тренироваться, чтобы оставаться лучшей командой. В минувшем сезоне биатлонист занял пятое место в общем зачёте Кубка мира, набрав 817 очков.