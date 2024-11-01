Казакевич — о команде на МЛКБ: нам помогут чистая стрельба и хороший ход

Российская биатлонистка Ирина Казакевич высказалась об участии во втором Кубке МЛКБ. Спортсменка выступит в составе клуба «БК Золотые Рыси». В команду, помимо Казакевич, вошли свердловские биатлонисты Тамара Дербушева, Савелий Коновалов и Кирилл Бажин.

«Думаю, нам всё-таки помогут чистая стрельба и хороший ход. Да, мы друг друга хорошо знаем. И нам будет проще понять, кто и какой этап побежит. Если у кого-то возникнут трудности, мы сможем поддержать. Но, думаю, участники всех команд хорошо знают друг друга», — приводит слова Казакевич «Тюменская арена».

Кубок Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) пройдёт 16 и 17 ноября 2024 года в Ханты-Мансийске.