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Казакевич — о команде на МЛКБ: нам помогут чистая стрельба и хороший ход

Казакевич — о команде на МЛКБ: нам помогут чистая стрельба и хороший ход
Ирина Казакевич
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Российская биатлонистка Ирина Казакевич высказалась об участии во втором Кубке МЛКБ. Спортсменка выступит в составе клуба «БК Золотые Рыси». В команду, помимо Казакевич, вошли свердловские биатлонисты Тамара Дербушева, Савелий Коновалов и Кирилл Бажин.

«Думаю, нам всё-таки помогут чистая стрельба и хороший ход. Да, мы друг друга хорошо знаем. И нам будет проще понять, кто и какой этап побежит. Если у кого-то возникнут трудности, мы сможем поддержать. Но, думаю, участники всех команд хорошо знают друг друга», — приводит слова Казакевич «Тюменская арена».

Кубок Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) пройдёт 16 и 17 ноября 2024 года в Ханты-Мансийске.

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