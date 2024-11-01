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Ирина Казакевич высказалась о подготовке к сезону-2024/2025 в составе сборной России

Ирина Казакевич высказалась о подготовке к сезону-2024/2025 в составе сборной России
Ирина Казакевич
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Биатлонистка Ирина Казакевич рассказала, как проходила подготовка к сезону-2024/2025. Ранее СБР объявил о создании основной и резервной сборных.

«Подготовка проходит спокойно, по плану. Ничего особо не поменялось от того, что мы получили статус сборной. В 2021 году, в предолимпийский сезон, мы уже готовились в качестве основной команды. Но тогда атмосфера была более напряжённая, всё-таки впереди были Игры. А сейчас мы соревнуемся в России, и название команды не играет большой роли: будь то резерв, основа или региональная сборная. Цели и задачи перед нами всегда стоят одинаковые: совершенствоваться, улучшать свои технические, стрелковые, функциональные качества. У каждого есть свои слабые стороны. Над ними мы, собственно, и работаем», — приводит слова Казакевич «Тюменская арена».

Напомним, российская биатлонистка Ирина Казакевич победила в общем зачёте Альфа-Банк Кубка Содружества в сезоне-2023/2024. За 11 гонок турнира спортсменка набрала 1140 очков.

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