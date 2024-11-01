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«Захотелось чего-то необычного». Ирина Казакевич объяснила, почему поменяла винтовку

«Захотелось чего-то необычного». Ирина Казакевич объяснила, почему поменяла винтовку
Ирина Казакевич
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Биатлонистка Ирина Казакевич рассказала, что побудило её поменять винтовку. Оружие спортсменки теперь изумрудного цвета.

«Были небольшие недочёты, которые хотелось исправить. Поэтому решили заменить и ствол, и ложе. Выбрала зелёный цвет под цвет флага Свердловской области. Ну, и с намёком на изумруды, которые также добывают на Урале. Получилось отразить эту тематику в своём оружии. Захотелось чего-то необычного: немного отойти от стандартного деревянного, покрытого маслом, ложа», — приводит слова Казакевич «Тюменская арена».

Напомним, российская биатлонистка Ирина Казакевич победила в общем зачёте Альфа-Банк Кубка Содружества в сезоне-2023/2024. За 11 гонок турнира спортсменка набрала 1140 очков

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