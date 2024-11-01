Тренер Кугаевский рассказал, когда вернётся Логинов после травмы руки

Главный тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский рассказал, как восстанавливается после травмы руки биатлонист Александр Логинов. Специалист отметил, что чемпион мира может появиться на лыжне уже в этом месяце.

«У Саши восстановление идёт по плану. Закончил УТС в Тюмени, где уже приступил к комплексным тренировкам. Правда, стрелял пока только стоя, чтобы не травмировать руку в изготовке. Сегодня переехал в Ханты‑Мансийск, где и продолжит подготовку к сезону. Он парень волевой и очень мотивирован. Я уверен, что мы увидим его уже на ноябрьских стартах», — приводит слова Кугаевского «Матч ТВ».

В сезоне-2023/2024 Логинов занял четвёртое место в общем зачёте Альфа-Банк Кубка России.