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Тренер Кугаевский рассказал, когда вернётся Логинов после травмы руки

Тренер Кугаевский рассказал, когда вернётся Логинов после травмы руки
Александр Логинов
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Главный тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский рассказал, как восстанавливается после травмы руки биатлонист Александр Логинов. Специалист отметил, что чемпион мира может появиться на лыжне уже в этом месяце.

«У Саши восстановление идёт по плану. Закончил УТС в Тюмени, где уже приступил к комплексным тренировкам. Правда, стрелял пока только стоя, чтобы не травмировать руку в изготовке. Сегодня переехал в Ханты‑Мансийск, где и продолжит подготовку к сезону. Он парень волевой и очень мотивирован. Я уверен, что мы увидим его уже на ноябрьских стартах», — приводит слова Кугаевского «Матч ТВ».

В сезоне-2023/2024 Логинов занял четвёртое место в общем зачёте Альфа-Банк Кубка России.

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