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Анастасия и Карим Халили в сезоне-2024/2025 будут выступать в персональных комбинезонах

Анастасия и Карим Халили в сезоне-2024/2025 будут выступать в персональных комбинезонах
Анастасия Халили
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Российские биатлонисты Анастасия и Карим Халили в сезоне-2024/2025 выступят в именных комбинезонах. Об этом сообщила пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Уточняется, что фамилия спортсменов обозначена на бедре новых комбинезонов. Фотографии в обновлённой форме были сделаны в Ханты-Мансийске, где спортсмены готовятся к новому сезону.

Анастасия Халили

Анастасия Халили

Фото: Пресс-служба Союза биатлонистов России

Карим Халили

Карим Халили

Фото: Пресс-служба Союза биатлонистов России

Ранее стало известно, что бронзовый призёр Олимпиады-2022 в эстафете, трёхкратный победитель чемпионата страны российский биатлонист Карим Халили и его супруга Анастасия выступят в одной команде в Кубке Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) — 2024. Об этом сообщила пресс-служба турнира. Вместе с ними в состав команды «По-фински» включены Даниил Серохвостов и Виктория Сливко.

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