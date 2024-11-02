Эдуард Латыпов занял второе место на соревнованиях по лыжным гонкам в Алдане
Мужская сборная России по биатлону приняла участие в гонке на 10 км свободным стилем на соревнованиях по лыжным гонкам «Кубок Селигдара» в Алдане. Трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года Эдуард Латыпов занял второе место, биатлонист из Удмуртии Александр Корнев финишировал седьмым, Даниил Серохвостов — вслед за ним.
Победителем стал член сборной России по лыжным гонкам Иван Горбунов, выигравший у Латыпова 13,5 секунды.
«Кубок Селигдара» по лыжным гонкам. Мужчины, 10 км, свободный стиль.
- Иван Горбунов (Республика Татарстан) – 23.32,1.
- Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) +13,5.
- Илья Семиков (Республика Коми) +28,5.
- Дмитрий Жуль (Красноярский край) +30,6.
- Илья Порошкин (Республика Коми) +31,8.
- Данил Нелипа (Приморский край) +43,0.
- Александр Корнев (Республика Удмуртия) +43,6.
- Даниил Серохвостов (Новосибирская область) +57,3.
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