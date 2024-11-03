Даниил Серохвостов назвал виды спорта, в которые может перейти из биатлона

Российский биатлонист, победитель и призёр этапов Кубка мира Даниил Серохвостов рассказал, в какой вид спорта мог бы перейти в случае ухода из биатлона.

«Сноуборд меня привлекает, но это очень травмоопасный вид спорта. Не хотелось бы здоровье калечить. Но, допустим, какой-то другой бы мог привлечь. Велик меня привлекает. Это крутая альтернатива, тоже циклический спорт. Триатлон ни разу не пробовал, но было бы интересно выступить, попробовать себя. Просто сейчас размышляю. Всё равно нацелен на биатлонный сезон. Но если заканчивать с ним, но оставаться в спорте, то, конечно, на профессиональном уровне», — приводит слова спортсмена «Спорт-экспресс».

Ранее 25-летний Серохвостов заявил, что закончит карьеру, если ситуация с допуском на международные соревнования не изменится.