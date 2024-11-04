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Даниил Серохвостов: российские биатлонисты никому не нужны в других странах

Даниил Серохвостов: российские биатлонисты никому не нужны в других странах
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Победитель и призёр этапов Кубка мира Даниил Серохвостов назвал причину, по которой российские биатлонисты не меняют спортивное гражданство.

«Думаю, что самый правильный вариант, что спортсмены никому не нужны в других странах. Румыния и Молдова — это не биатлонные страны. Не думаю, что там условия лучше, чем в России. Да, ты попадёшь на Кубок мира. Но в плане оснащения, финансирования спортсменов — как-то сомнительно. Во Францию, Норвегию, Швецию, Германию или Чехию тебя точно никто не возьмёт. Переход будет бессмысленным, если так подумать. Поэтому просто мы сидим и ждём чего-нибудь. Плюс переход — это сложно. Два-три года из твоей карьеры выпадает, если не больше. Смысл переходить? Может, через два-три года кто-то уже завяжет», — приводит слова Серохвостова «Спорт-экспресс».

Ранее 25-летний Серохвостов заявил, что закончит карьеру, если ситуация с допуском на международные соревнования не изменится.

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