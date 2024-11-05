В зимнем сезоне Спартакиада сильнейших пройдёт по трём видам спорта

В департаменте спорта высших достижений Минспорта России сообщили, что в прорабатываемом проекте будущие соревнования Спартакиады сильнейших названы Кубком сильнейших спортсменов по зимним олимпийским видам спорта с участием спортсменов России, Беларуси и других стран. Соревнования пройдут только в трёх видах спорта.

Этот турнир запланирован на январь-февраль 2025 года в биатлоне, фристайле и конькобежном спорте. В конькобежном спорте и фристайле пока неясно, какие дисциплины будут включены. Остальные виды спорта, в том числе и лыжные гонки, не планируются.

Точные даты проведения пока неизвестны. В календаре российских коньков, шорт-трека и фристайла в январе-феврале запланировано проведение турниров уровня этапов Кубка России. В биатлоне с 13 по 24 февраля в календаре стоял этап Кубка Содружества в Сочи, который планировался как главный старт сезона, так называемая предолимпийская неделя.