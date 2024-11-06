«Белорусские команды суперсильные». Ирина Казакевич — о смешанной эстафете на Кубке МЛКБ

Российская биатлонистка Ирина Казакевич высказалась о командах в смешанных эстафетах на втором Кубке Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ).

«Думаю, что все команды навяжут борьбу (улыбается), потому что они примерно все на высоком уровне. Белорусские команды суперсильные, особенно состав, который выступал на Кубке мира (Антон Смольский, Дмитрий Лазовский, Динара Смольская, Анна Сола. — Прим. «Чемпионата»).

Отметила бы команду Карима Халили (в составе также Даниил Серохвостов, Анастасия Халили и Виктория Сливко. — Прим. «Чемпионата»). Есть и другие команды, которые будут навязывать борьбу, я уже знаю их составы, но они их ещё не презентовали, так что пока не буду об этом (улыбается). Очень много сильных команд, поэтому будет интересно. Особенно ждут, наверное, болельщики, потому что это такой перформанс, в этом году всё ещё активнее закрутилось, это стало более медийным, также появились эстафеты, которых в прошлом году не было, а это всегда накал страстей и борьбы», — приводит слова Казакевич «Матч ТВ».

Кубок МЛКБ пройдёт 16 и 17 ноября 2024 года в Ханты-Мансийске.