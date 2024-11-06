«Латыпов остаётся лидером, лыжи Серохвостова — худшие». Каминский — о сборе в Алдане

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал итоги контрольных гонок на сборе в Алдане.

«Сейчас тяжело по этой гонке оценивать какие-то нюансы даже в сравнении с ребятами-лыжниками, потому что мы по-разному тренируемся, по-разному загружаемся. Сейчас даже внутри команды сегодня одни результаты, а завтра — другие. Вчера Кирилл Бажин был почти худшим в команде, а сегодня в ходе биатлонной контрольной тренировки он уже значительно лучше. Самым худшим вчера был Евгений Сидоров, а сегодня он уже пятый или шестой по ходу. Ситуация меняется довольно сильно.

У Даниила Серохвостова лыжи плохо ехали, были самыми худшими. Мы отслеживаем другие моменты: насколько спортсмен держит скорость, какой пульс держит при этом. Это даёт более объективную картину. Учитывать, кто как восстанавливается, вообще невозможно, поэтому сейчас могут быть одни результаты, а потом — другие. Хотя лидер Латыпов так и остаётся лидером. Надеюсь, что ребята, особенно молодые, будут к нему подъезжать», — приводит слова Каминского Vprognoze.ru.