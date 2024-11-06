«Надо было сделать большой масс-старт». Юрий Каминский — о Кубке МЛКБ

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал о подготовке команды к выступлению в Кубке Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ).

«Сейчас сложно сказать, как пройдёт этот Кубок, потому что команды уже сформированы, а у Корнева нет команды. Я бы хотел, чтобы он хотя бы один старт пробежал, потому что у него не будет стартов до Кубка Содружества, а было бы важно войти хоть в минимальный соревновательный режим. Контрольные тренировки — это совсем не то, чем официальные соревнования, особенно в стрельбе. Куда ставить несколько человек, непонятно. В масс-старте почему-то всего 30 человек. Надо было, наверное, сделать большой масс-старт, чтобы могли стартануть и те спортсмены, у которых нет команд. Это проблема, а старты нужны, тем более с учётом того, что у нас возросла значимость Кубка Содружества», — приводит слова Каминского Vprognoze.ru.

Кубок МЛКБ пройдёт в Ханты-Мансийске. В программе соревнований женский и мужской масс-старты (16 ноября) и cмешанная эстафета (17 ноября).