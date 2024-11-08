Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

IBU может провести соревнования в Мюнхене перед стартом сезона-2025/2026 — NRK

IBU может провести соревнования в Мюнхене перед стартом сезона-2025/2026 — NRK
Комментарии

Международный союз биатлонистов (IBU) может провести показательные соревнования в Мюнхене накануне старта сезона-2025/2026. Об этом сообщает NRK со ссылкой на источники в организации.

Там уточняют, что датой сезона может стать 19 октября. В самом IBU информацию комментировать пока отказались. Однако в зачёт Кубка мира результаты гонки идти не будут. Идею уже поддержали Йоханнес Бё, Ветле Шоста Кристиансен и Стурла Холм Легрейд.

«Было бы весело», — приводит слова Йоханнеса Бё NRK.

Ранее IBU ввёл новые правила спринтерских и индивидуальных гонках на Кубке мира, согласно которым 15 лучших спортсменов общего зачёта будут получать стартовые номера с 42-го по 70-й.

Материалы по теме
Такого чемпионата мира в истории биатлона не было! Расписание турниров в сезоне-2024/2025
Такого чемпионата мира в истории биатлона не было! Расписание турниров в сезоне-2024/2025
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android