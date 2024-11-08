IBU может провести соревнования в Мюнхене перед стартом сезона-2025/2026 — NRK

Международный союз биатлонистов (IBU) может провести показательные соревнования в Мюнхене накануне старта сезона-2025/2026. Об этом сообщает NRK со ссылкой на источники в организации.

Там уточняют, что датой сезона может стать 19 октября. В самом IBU информацию комментировать пока отказались. Однако в зачёт Кубка мира результаты гонки идти не будут. Идею уже поддержали Йоханнес Бё, Ветле Шоста Кристиансен и Стурла Холм Легрейд.

«Было бы весело», — приводит слова Йоханнеса Бё NRK.

Ранее IBU ввёл новые правила спринтерских и индивидуальных гонках на Кубке мира, согласно которым 15 лучших спортсменов общего зачёта будут получать стартовые номера с 42-го по 70-й.