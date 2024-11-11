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Стал известен состав сборной России на этап Кубка Содружества в Ханты-Мансийске

Стал известен состав сборной России на этап Кубка Содружества в Ханты-Мансийске
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11 ноября завершилось голосование исполкома Тренерского совета СБР по формированию состава сборной команды России по биатлону для участия в этапе Альфа-Банк Кубка Содружества, который пройдёт в Ханты-Мансийске. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком спортсменов, включённых в заявку национальной сборной.

Сборная России, мужчины:

Кирилл Бажин, Никита Блинов, Олег Домичек, Евгений Емерхонов, Денис Иродов, Иван Колотов, Александр Корнев, Леонид Кульгускин, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Ильназ Мухамедзянов, Пётр Пащенко, Даниил Серохвостов, Евгений Сидоров, Василий Томшин, Карим Халили.

Сборная России, женщины:

Анастасия Гришина, Анна Грухвина, Тамара Дербушева, Кира Дюжева, Анастасия Егорова, Анастасия Зырянова, Ирина Казакевич, Елизавета Каплина, Виктория Метеля, Виктория Сливко, Елизавета Фролова, Анастасия Халили, Полина Шевнина, Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко, Юлия Шеллер.

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