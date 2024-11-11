Тренер сборной России Истомин: никакие блага не мотивируют спортсменов так, как Олимпиада

Тренер сборной России Артём Истомин рассказал, как российские биатлонисты относятся к Олимпийским играм.

— На шапке у вас олимпийский логотип. Есть ли у спортсменов мысли об Олимпиаде? Есть ли какая-то надежда? Мотивирует ли она? Или вообще они стараются не думать об этом?

— Я всё надеюсь, что каждый день они на неё смотрят, и что-то ёкает внутри. Конечно, для каждого спортсмена, который занимается олимпийским видом спорта, главная цель — это Олимпиада, в любом случае. Никакие блага, денежные, неденежные его так не мотивируют, как Олимпиада. Поэтому весь путь спортсмена выстроен с прицелом на Олимпиаду. А итог его спортивной карьеры — это Олимпийские игры. Поэтому все, конечно, думают о ней, — сказал Истомин в интервью YouTube-каналу Союза биатлонистов России (СБР).