Тренер Башкиров назвал спортсмена, который может стать одним из лидеров сборной России

Тренер Сергей Башкиров высказался о победителе летнего ЧР-2024 по биатлону юниоре Леониде Кульгускине. Он отметил сильные и слабые стороны спортсмена, а также оценил перспективы биатлониста.

— Ожидаемыми ли были для вас результаты самого молодого спортсмена группы Леонида Кульгускина?

— Я уже отмечал, что его сильная сторона – хорошая стрельба. Над скорострельностью ещё нужно поработать, но в стрессовых ситуациях в условиях соревнований он может хорошо собираться. Это показала индивидуальная гонка на летнем чемпионате России. С достаточным отставанием от лидеров ходом, но при чистой стрельбе Леонид сумел навязать конкуренцию сильнейшим. Он пока ещё очень молодой спортсмен, над скоростью будем работать. Но показывать достойные результаты он может уже сейчас.

— Ребята с Алтая, которые бегали с Кульгускиным на лыжных соревнованиях, называли его ракетой, говорили, что с ним невозможно бороться на лыжне.

— Но это было со сверстниками, правильно? На взрослом уровне немного другие скорости. Ему нужно немного заматереть, относиться к гонкам более трезво, не рваться в бой на каждую гонку, а полностью восстанавливаться, прежде чем выходить на старт следующей гонки. Я уверен, что Леонид способен вырасти в хорошего и сильного спортсмена, — приводит слова Башкирова пресс-служба СБР.

Ранее Башкиров возглавил резервную группу сборной по биатлону. В её состав вошли Никита Блинов, Олег Домичек, Евгений Емерхонов, Денис Иродов, Леонид Кульгускин и Даниил Усов.