Йоханнес Бё рассказал, возникли ли у него проблемы перед стартом сезона-2024/2025

Пятикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё рассказал о своей готовности к сезону-2024/2025.

— С каким настроением ты подходишь к новому сезону?

— В отличном состоянии! Батарейки заряжены, и нет мыслей, которые могут отвлечь. Только позитивный настрой. Моё тело и качество стрельбы в хорошем состоянии. Теперь осталось собрать кусочки головоломки воедино, чтобы зима началась хорошо.

— Всё ли было гладко летом?

— В августе я уже был в очень хорошей форме.

— Сможете ли вы выступить на том же уровне, что был в предыдущие сезоны?

— Да, я чувствую себя готовым. Все эти годы с очень хорошими выступлениями позволяют мне быть очень спокойным, уверенным в том, что я делаю, и в результатах, которые получу. Я готов начинать. С нетерпением жду возможности весело провести время с моими соперниками. Внутри команды мы пока не слишком много думаем об Олимпиаде-2026, так как сосредоточены на предстоящем сезоне», — приводит слова биатлониста skichrono.com.