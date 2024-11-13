«Я хочу всё». Йоханнес Бё высказался о главных целях на сезон-2024/2025

Пятикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё назвал главные для себя цели на сезон-2024/2025.

«Это, конечно, чемпионат мира, но «Большой хрустальный глобус» также является важной целью. Я хочу всё, и оно начинается с хороших гонок в Контиолахти. Буду вкладывать всю свою энергию в эти старты, а потом продолжать в следующих…

Я стараюсь не думать слишком много о больших победах и целях. Самое главное – быть в форме, хорошо стрелять. И если ты достаточно хорош, то получишь те результаты, которых заслуживаешь», — приводит слова биатлониста skichrono.com.

В минувшем сезоне Бё-младший в пятый раз в карьере стал победителем общего зачёта Кубка мира.