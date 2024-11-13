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«Нам нужны шведы, французы, немцы». Бё высказался о доминировании Норвегии в биатлоне

«Нам нужны шведы, французы, немцы». Бё высказался о доминировании Норвегии в биатлоне
сборная Норвегии по биатлону
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Пятикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё высказался о доминировании сборной Норвегии в мужском биатлоне.

— Нужно ли, чтобы другие страны подтянулись к вам?

— У нас достаточно талантов в команде. Но, конечно, нам нужны и другие страны. На пользу биатлону не пойдёт тот факт, если в долгосрочной перспективе на вершине будут представители только одной страны. Нам нужны шведы, французы, немцы, все! — приводит слова биатлониста skichrono.com.

Напомним, в минувшем сезоне первые пять позиций в общем зачёте Кубка мира остались за представителями сборной Норвегии. Шестое место занял француз Эмильен Жаклен.

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