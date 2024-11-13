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Карим Халили поделился ожиданиями от старта нового сезона

Карим Халили поделился ожиданиями от старта нового сезона
Карим Халили
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Бронзовый призёр Олимпиады-2022 в эстафете биатлонист Карим Халили рассказал об ожиданиях от старта нового сезона. Соревнования на снегу у стреляющих лыжников откроются 16 ноября гонками в рамках Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ). Составы команд были презентованы в видеоформате.

«Уже ждём начало сезона. И очень здорово, что он начинается с такого интересного турнира, как МЛКБ. Поэтому с нетерпением ждём, когда все сильные команды выйдут на старт.

Смотрел все ролики, которые уже вышли. Интересно, что многие команды подошли довольно оригинально, и некоторые представления было действительно смешно смотреть. Я бы выделил презентацию команды «БК Белорусский нефтяник» с озвучкой из «Форсажа» – было оригинально», — приводит слова спортсмена «Матч ТВ».

Карим Халили вошёл в состав команды «Профински». Помимо него, там оказались Даниил Серохвостов, Виктория Сливко и Анастасия Халили.

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