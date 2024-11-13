«У всех зелёный свет». Симон Фуркад рассказал о готовности французов к старту сезона

Тренер мужской сборной Франции по биатлону Симон Фуркад рассказал о состоянии подопечных перед открытием международного сезона в Шушене (Норвегия). Соревнования там начнутся 16 ноября, а французские биатлонисты находятся на норвежской трассе уже неделю.

«У нас очень хорошие условия. Температура достаточно низкая для того, чтобы трасса была в хорошем состоянии. Особенно когда вечером подмораживает.

Первые несколько дней мы осваивались, а затем быстро перешли к интенсивным тренировкам, которые мы хотели провести как в стрельбе, так и на лыжне. У всех зелёный свет. Последним испытанием станет гонка, по итогам которой мы увидим, на каком уровне мы находимся на выходных», — приводит слова Фуркада Nordic Magazine.

Симон Фуркад завершил спортивную карьеру в конце сезона-2018/2019. В минувшем сезоне Кубка мира он не раз подвергался критике из-за выступления мужской сборной Франции по биатлону.