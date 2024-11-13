Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«У всех зелёный свет». Симон Фуркад рассказал о готовности французов к старту сезона

«У всех зелёный свет». Симон Фуркад рассказал о готовности французов к старту сезона
Симон Фуркад
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер мужской сборной Франции по биатлону Симон Фуркад рассказал о состоянии подопечных перед открытием международного сезона в Шушене (Норвегия). Соревнования там начнутся 16 ноября, а французские биатлонисты находятся на норвежской трассе уже неделю.

«У нас очень хорошие условия. Температура достаточно низкая для того, чтобы трасса была в хорошем состоянии. Особенно когда вечером подмораживает.

Первые несколько дней мы осваивались, а затем быстро перешли к интенсивным тренировкам, которые мы хотели провести как в стрельбе, так и на лыжне. У всех зелёный свет. Последним испытанием станет гонка, по итогам которой мы увидим, на каком уровне мы находимся на выходных», — приводит слова Фуркада Nordic Magazine.

Симон Фуркад завершил спортивную карьеру в конце сезона-2018/2019. В минувшем сезоне Кубка мира он не раз подвергался критике из-за выступления мужской сборной Франции по биатлону.

Материалы по теме
Йоханнес Бё рассказал, кто может составить норвежцам конкуренцию в новом сезоне
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android