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Норвежец Баккен выйдет на первую гонку после осложнений из-за вакцины от коронавируса

Норвежец Баккен выйдет на первую гонку после осложнений из-за вакцины от коронавируса
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Норвежский биатлонист Сиверт Гутторм Баккен вернётся в биатлон после двухгодичной паузы на соревнованиях в Шушене 16 ноября.

Ранее он был на грани завершения карьеры из-за введения третьей дозы вакцины от коронавируса. Все специалисты подтвердили влияние препарата на его организм. В гонках Баккен не участвовал с сезона-2021/2022.

«Признаюсь, я нервничаю и много об этом думаю. Знаю, что не попаду в десятку лучших, но больше всего меня волнует сама гонка, упорная и непрерывная работа в течение 30 минут и стрельба на огневом рубеже», — приводит слова Баккена Nordic Magazine со ссылкой на Langrenn.

Отметим, что этим летом норвежец получил разрешение от врачей и начал подготовку к сезону-2024/2025.

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