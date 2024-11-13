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26-летний Сиверт Баккен рассказал о желании выступить на ОИ-2030 во Французских Альпах

26-летний Сиверт Баккен рассказал о желании выступить на ОИ-2030 во Французских Альпах
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Норвежский биатлонист Сиверт Гутторм Баккен рассказал о долгосрочных планах. Спортсмен задумался об участии в ОИ-2030, которые пройдут во Французских Альпах. Тем самым он подверг сомнению свою готовность выступить на Олимпиаде в итальянском Милане.

«Я смотрю на пять лет вперёд, на Олимпийские игры 2030 года. Вполне вероятно, что я всё ещё не буду достаточно хорош, чтобы принять участие в Играх 2026 года», — приводит слова Баккена Nordic Magazine со ссылкой на Langrenn.

Биатлонист также отметил, ч то его мотивирует ЧМ, который пройдёт на родине в 2029 году.

«Эта награда (ЧМ по биатлону — 2029 пройдёт в Холменколлене (Норвегия). — Прим. «Чемпионата») придаёт мне ещё больше мотивации», — добавил он.

Ранее Баккен был на грани завершения карьеры из-за введения третьей дозы вакцины от коронавируса. Все специалисты подтвердили влияние препарата на его организм. В гонках Баккен не участвовал с сезона-2021/2022.

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