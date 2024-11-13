Лаура Дальмайер установила мировой рекорд по времени восхождения на Амадаблам

Немецкая биатлонистка двукратная олимпийская чемпионка Лаура Дальмайер установила мировой рекорд по времени восхождения на одну из вершин Гималаев — Амадаблам, высота которого составляет 6814 м. Спортсменка преодолела дистанцию за 12 часов 1 минуту и 11 секунд в конце октября. Это лучшее время среди женщин. Перед установлением рекорда Дальмайер уже поднималась на вершину горы в качестве тренировки.

«После двух дней отдыха в базовом лагере я почувствовала, что готова к новому восхождению на Амадаблам. Я жаждала ощущения чистой свободы — лёгкой, быстрой, сосредоточенной, поэтому и отправилась в путь в одиночку прямо из базового лагеря на вершину и обратно одним рывком.

Это был невероятный день во всех смыслах. Восхождение было таким же захватывающим, как и захватывающий дух пейзаж. Благодаря идеальной погоде я смогла полностью окунуться в эту красоту.

Для меня важно было не установить рекорд, а провести день в горах, занимаясь тем, что я люблю больше всего, — двигаться, карабкаться, наблюдать и чувствовать себя живой на каждом шагу», — написала Дальмайер.