Павел Ростовцев возглавил тренерский совет СБР

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) по профессиональному спорту, трёхкратный чемпион мира Павел Ростовцев возглавил тренерский совет организации. Решение принято исполкомом СБР. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщила пресс-служба.

Бывший биатлонист прокомментировал своё назначение, заявив, что структура должна участвовать в разработке тренировочных методик команд сборной России.

«Я надеюсь, что нам удастся углубить такое направление, как уточнение тренировочных методик спортсменов сборных команд. Что это значит? У каждого спортсмена в индивидуальных планах сформулированы цели и задачи на предстоящий сезон. Мне кажется, ТС [Тренировочный совет] или исполком ТС тоже должны участвовать в постановке задачи на сезон для каждого спортсмена, начиная от Эдуарда Латыпова и заканчивая, условно, юниором Савелием Коноваловым, – всех тех, кто сегодня готовится за счёт федерального бюджета. Как этих целей достичь, реальность этих задач, как методически построить тренировочный процесс – это нужно обсуждать с тренерами сборных команд.

Но основной посыл в нашей работе должен строиться на том, чтобы в любой момент вернуться к международным стартам. И жить не только сегодняшним днём, но и готовиться к следующим Олимпийским играм, не забывать о подготовке резерва и, может быть, где-то давать маленькие преференции нашим молодым, перспективным биатлонистам», — приводит слова Ростовцева пресс-служба СБР.

Напомним, до Павла Ростовцева тренерский совет СБР возглавлял Владимир Брагин.