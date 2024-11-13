В СБР заявили, что не будут менять правила посева в гонках по аналогии с IBU

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) и трёхкратный чемпион мира Павел Ростовцев заявил, что в организации не будут вводить новые правила посева в спринтерских и индивидуальных гонках, как это сделали в Международном союзе биатлонистов (IBU).

— IBU в это межсезонье утвердил новую систему посева лидеров перед индивидуальными и спринтерскими гонками. Мы тоже перейдём на эту систему?

– Нет, мы пока не спешим на неё переходить. У нас свои климатические условия, свои взаимоотношения с ТВ – пока будем следить за тем, как эта система покажет себя в соревнованиях IBU, — приводит слова Ростовцева пресс-служба СБР.

Ростовцев также сообщил, что с сезона-2025/2026 в российском биатлоне изменится возраст юниоров. Если раньше это был 20-21 год, то теперь станет 19-20 лет.

Сегодня, 13 ноября, стало известно, что Ростовцев возглавил тренерский совет СБР.