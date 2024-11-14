Виктория Сливко рассказала о новом увлечении перед стартом сезона

Российская биатлонистка чемпионка Европы 2016 года Виктория Сливко поделилась своим новым хобби. Спортсменка занялась вязанием.

«Моё новое увлечение. А чем вы занимаетесь в свободное время?» — написала Сливко в своём телеграм-канале.

Фото: из личного архива Виктории Сливко

Ранее стало известно, что Виктория Сливко попала в состав команды «Профински» в Кубке Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) — 2024. Помимо неё, там оказались Анастасия и Карим Халили, а также Даниил Серохвостов.

Также 11 ноября по итогам исполкома Тренерского совета СБР был сформирован состав сборной команды России по биатлону для участия в этапе Альфа-Банк Кубка Содружества, который пройдёт в Ханты-Мансийске. В состав вошла и Виктория Сливко.