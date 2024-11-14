Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

В Норвегии уменьшилось количество тех, кто занимается биатлоном. СМИ пишут о кризисе

В Норвегии уменьшилось количество тех, кто занимается биатлоном. СМИ пишут о кризисе
Комментарии

В Норвегии уменьшилось число тех, кто занимается биатлоном, а норвежский телеканал NRK заявил о кризисе. Там отметили, что число членов Норвежского биатлонного союза за период с 2017 по 2023 год сократилось почти вдвое: с 9370 до 5148.

В то же время отмечается, что биатлоном увлекается в три раза меньше норвежцев в возрастной категории от 13 до 19 лет.

NRK пишет, что в этом возрасте стало в два раза больше желающих заниматься гольфом, а количество представителей этого вида спорта выросло на 35,5%. В 2022 году количество тех, кто занимается гольфом, составило более 135 тыс. человек.

Напомним, в сезоне-2023/2024 норвежские биатлонисты заняли первые шесть строчек общего зачёта Кубка мира.

Материалы по теме
Кто справится с Йоханнесом Бё? Выбрали шесть главных конкурентов именитого норвежца!
Кто справится с Йоханнесом Бё? Выбрали шесть главных конкурентов именитого норвежца!
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android