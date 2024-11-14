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Кристиансен высказался о причинах снижения интереса к биатлону в Норвегии

Кристиансен высказался о причинах снижения интереса к биатлону в Норвегии
Ветле Шоста Кристиансен
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Норвежский биатлонист, олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира Ветле Шоста Кристиансен рассказал о причинах популярности гольфа в Норвегии и уменьшении интереса к биатлону.

«Это [гольф] лучшая умственная тренировка, которую вы можете получить. Стоя там [на поле], ты не думаешь ни о чём другом.

Не очень круто изнурять себя на самом крутом склоне. Большинство сегодняшней молодёжи, вероятно, предпочли бы тогда постоять здесь [на поле] и сделать несколько ударов. По крайней мере, я так думаю», — приводит слова Кристиансена NRK.

Кристиансен также предположил, что снижение интереса к биатлону связано также с увеличением популярности лёгкой атлетики и тенниса.

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