Симон Фуркад: мы приехали в Шушен, чтобы противостоять норвежцам

Тренер мужской сборной Франции по биатлону Симон Фуркад высказался о гонках в Шушене (Норвегия) накануне старта Кубка мира по биатлону — 2024/2025.

«Мы и приехали, чтобы узнать норвежцев и противостоять им. Это будут одни из самых сложных гонок сезона, в которых примут участие семь лучших спортсменов прошлого сезона, а также вся вторая норвежская команда и те, кто не попал в группы и может отправиться на Кубок мира. Когда знаешь, насколько много биатлонистов в Норвегии, понимаешь, что это будут гонки очень высокого уровня.

Мы здесь точно для того, чтобы обрести уверенность. Нам нечего терять и мы в комфортной ситуации. В конце недели поймём, окупилась ли проделанная нами работа. Мы на разных уровнях подготовки с норвежцами, для которых в эти выходные будет проходить отбор. Но мы находимся в довольно хорошей форме. Кажется, мы немного опережаем свои прошлогодние показатели», — приводит слова Фуркада Nordic Magazine.

Напомним, предсезонные соревнования в Шушене пройдут 16 и 17 ноября.