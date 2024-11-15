Кентен Фийон Майе — о гонках в Шушене: это отличная закуска перед началом сезона

Двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира французский биатлонист Кентен Фийон Майе высказался о предсезонных гонках в Шушене. Сборная Франции выступит на открытых соревнованиях вместе с норвежцами.

«Это отличная закуска перед началом сезона, ведь нам предстоит сразиться с норвежцами на лучшей национальной трассе в мире. Будем стараться улучшить свой уровень. Не терпится увидеть, в каком состоянии мы находимся в плане подготовки. Пока я доволен, но не знаю, хорошо это или очень хорошо по сравнению с норвежцами», — приводит слова Фийона Майе Nordic Magazine.

Напомним, предсезонные соревнования в Шушене пройдут 16 и 17 ноября. В субботу состоится спринт, а на следующий день масс-старт.