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35-летний Лукас Хофер рассказал о желании выступить на домашней Олимпиаде в Милане

35-летний Лукас Хофер рассказал о желании выступить на домашней Олимпиаде в Милане
Лукас Хофер
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Итальянский биатлонист двукратный призёр Олимпийских игр и четырёхкратный призёр чемпионатов мира Лукас Хофер рассказал о желании выступить на домашней Олимпиаде-2026 в Милане. Соревнования по биатлону пройдут на стадионе в Антхольце.

«Антхольц становится всё ближе и ближе. Когда видишь Олимпийские кольца дома, это сильно мотивирует. Год назад, после всех травм, я был близок к тому, чтобы уйти, но очень рад, что остался. С нетерпением жду всего, что будет дальше. Это возможность остаться в качестве спортсмена, который здесь вырос, участвовал в Кубке и чемпионате мира. И, надеюсь, в домашней Олимпиаде. Это подталкивает меня к достижению этой высокой цели и некоторых хороших результатов», — приводит слова Хофера пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Сезон-2023/2024 Хофер завершил на 25-м месте в общем зачёте Кубка мира, набрав 309 очков.

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