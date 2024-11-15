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Лукас Хофер заявил, что Лиза Виттоцци будет бороться за Кубок мира и в новом сезоне

Лукас Хофер заявил, что Лиза Виттоцци будет бороться за Кубок мира и в новом сезоне
Лиза Виттоцци
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Итальянский биатлонист двукратный призёр Олимпийских игр и четырёхкратный призёр чемпионатов мира Лукас Хофер заявил, что Лиза Виттоцци может повторить свой успех и продолжить выступать на высоком уровне.

«В прошлом сезоне она стала лучшей биатлонисткой мира. Я почти уверен, что она снова продолжит выступать на высоком уровне. У такого человека можно только учиться, особенно в стрельбе и тому, как настраиваться на гонку. Впечатляет, как она оказалась в низшей точке своей карьеры и достигла того, что она имеет сейчас», — приводит слова Хофера пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Напомним, сам Хофер завершил сезон-2023/2024 на 25-м месте в общем зачёте Кубка мира, набрав 309 очков. Лиза Виттоцци же впервые в карьере выиграла общий зачёт.

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