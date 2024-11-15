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Итальянский биатлонист Хофер: не могу жить без кофе и пиццы

Итальянский биатлонист Хофер: не могу жить без кофе и пиццы
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Итальянский биатлонист двукратный призёр Олимпийских игр и четырёхкратный призёр чемпионатов мира Лукас Хофер поделился тем, без каких продуктов не представляет свою жизнь.

— Что делает ваш завтрак идеальным?
— Кофе, конечно, кофе. Мюсли и киви по утрам. Эти продукты заставляют меня чувствовать себя хорошо. Я ем много киви из-за большого количества витамина С. Они вкусные и лёгкие для желудка.

— Что вы больше всего любите, помимо киви?
— Наверное, ещё протеиновую Нутеллу и пиццу. Не думаю, что без них можно жить, — приводит слова Хофера Международный союз биатлонистов.

Сезон-2023/2024 Лукас Хофер завершил на 25-м месте в общем зачёте Кубка мира, набрав 309 очков.

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