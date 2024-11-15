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«Домашний кинотеатр, полёт на вертолёте». Халили — о подарках в честь свадьбы

«Домашний кинотеатр, полёт на вертолёте». Халили — о подарках в честь свадьбы
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Российский биатлонист Карим Халили вспомнил интересные подарки от гостей свадьбы с биатлонисткой Анастасией Халили, которая состоялась 29 сентября.

«Было много разных подарков, в любом случае приятно получать подарки. К примеру, Серохвостов подарил домашний кинотеатр. Также дарили полёт на вертолёте, пока мы ещё не полетали. Поэтому были разные подарки», — сказал Халили в интервью СБР.

Ранее стало известно, что бронзовый призёр Олимпиады-2022 в эстафете, трёхкратный победитель чемпионата страны российский биатлонист Карим Халили и его супруга Анастасия выступят в одной команде в Кубке Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) — 2024.

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