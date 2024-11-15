Антон Бабиков: МЛКБ — это самый настоящий старт сезона

Российский биатлонист чемпион мира Антон Бабиков рассказал о важности Кубка Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ).

«Я бы сказал, что МЛКБ — это самый настоящий старт сезона. Это там дальше уже будут какие‑то неважные соревнования. Без шуток. Понятно, что есть Кубок Содружества и какие‑то ключевые турниры для всех, но будет много гонок, которые придётся пропускать. Где‑то это будет происходить из‑за морозов, где‑то — из‑за количества стартов. Об этом уже все говорят, поэтому настраиваемся отработать так, как на самом важном старте», — сказал Бабиков в эфире телеканала «Матч ТВ».

Кубок МЛКБ пройдёт в Ханты-Мансийске. В программе соревнований – женский и мужской масс-старты (16 ноября) и cмешанная эстафета (17 ноября).