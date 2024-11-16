Кубок МЛКБ — 2024, Ханты-Мансийск: во сколько начало мужского масс-старта, где смотреть

Сегодня, 16 ноября, состоится мужской масс-старт на 15 км в рамках Кубка Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ), который начнётся в 10:00 мск. Трансляцию гонки в прямом эфире проведут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Арена». Начало трансляции — в 9:30 мск.

Общий призовой фонд соревнований — 8 млн рублей. За победу спортсмены получат по 1 млн, за второе место — 500 тыс., за третье — 250 тыс. С 2024 года награждаются первые топ-10 спортсменов в личной гонке и топ-6 в эстафете, а для их тренеров предусмотрена выплата в 100 тыс. рублей.

Кубок Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) пройдёт 16 и 17 ноября 2024 года в Ханты-Мансийске.