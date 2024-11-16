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Кубок МЛКБ — 2024, Ханты-Мансийск: во сколько начало женского масс-старта, где смотреть

Кубок МЛКБ — 2024, Ханты-Мансийск: во сколько начало женского масс-старта, где смотреть
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Сегодня, 16 ноября, состоится женский масс-старт на 15 км в рамках Кубка Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ), который начнётся в 12:00 мск. Трансляцию гонки в прямом эфире проведут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Арена». Начало трансляции — в 11:30 мск.

Кубок МЛКБ-2024. Ханты-Мансийск
Женщины. Масс-старт большой 12.5 км
16 ноября 2024, суббота. 12:30 МСК
Не началось

Общий призовой фонд соревнований — 8 млн рублей. За победу спортсмены получат по 1 млн, за второе место — 500 тыс., за третье — 250 тыс. С 2024 года награждаются первые топ-10 спортсменов в личной гонке и топ-6 в эстафете, а для их тренеров предусмотрена выплата в 100 тыс. рублей.

Кубок Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) пройдёт 16 и 17 ноября 2024 года в Ханты-Мансийске.

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