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Карим Халили выиграл масс-старт на Кубке МЛКБ в Ханты-Мансийске

Карим Халили выиграл масс-старт на Кубке МЛКБ в Ханты-Мансийске
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Карим Халили, представляющий команду «По-фински», стал победителем масс-старта на 12,5 км в рамках в Кубка Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ), который проходит в Ханты-Мансийске. Он преодолел дистанцию за 35.33,6 и допустил один промах.

Кубок МЛКБ-2024. Ханты-Мансийск
Мужчины. Масс-старт большой 15 км
16 ноября 2024, суббота. 10:00 МСК
Окончено
1
Саид Каримулла Халили
Россия
35:33.6
2
Даниил Серохвостов
Россия
35:34.1
3
Антон Смольский
Беларусь
35:45.2

Вторым финишировал ещё один представитель команды «По-фински», Даниил Серохвостов, с отставанием в 0,5 секунды и четырьмя промахами. Бронзовая награда — у белоруса Антона Смольского, представляющего клуб «БК Белорусский нефтяник». Он также допустил четыре промаха.

Биатлон. Кубок МЛКБ. Масс-старт, 12,5 км. Мужчины:

  1. Карим Халили (Россия, «По-фински») - 35.33,6 (один промах).
  2. Даниил Серохвостов  (Россия, «По-фински») -, отставание +0,5 секунды, (4).
  3. Антон Смольский (Беларусь, «БК Белорусский нефтяник») +11,6 (4).
  4. Василий Томшин (Россия, «Питер PRO») + 16,4 (2).
  5. Иван Тулатин (Беларусь, «БКБ») +17,7 (4).
  6. Дмитрий Лазовский  (Беларусь, «БК Белорусский нефтяник») +18,4 (4).
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