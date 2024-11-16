Карим Халили выиграл масс-старт на Кубке МЛКБ в Ханты-Мансийске

Карим Халили, представляющий команду «По-фински», стал победителем масс-старта на 12,5 км в рамках в Кубка Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ), который проходит в Ханты-Мансийске. Он преодолел дистанцию за 35.33,6 и допустил один промах.

Вторым финишировал ещё один представитель команды «По-фински», Даниил Серохвостов, с отставанием в 0,5 секунды и четырьмя промахами. Бронзовая награда — у белоруса Антона Смольского, представляющего клуб «БК Белорусский нефтяник». Он также допустил четыре промаха.

Биатлон. Кубок МЛКБ. Масс-старт, 12,5 км. Мужчины:

Карим Халили (Россия, «По-фински») - 35.33,6 (один промах). Даниил Серохвостов (Россия, «По-фински») -, отставание +0,5 секунды, (4). Антон Смольский (Беларусь, «БК Белорусский нефтяник») +11,6 (4). Василий Томшин (Россия, «Питер PRO») + 16,4 (2). Иван Тулатин (Беларусь, «БКБ») +17,7 (4). Дмитрий Лазовский (Беларусь, «БК Белорусский нефтяник») +18,4 (4).