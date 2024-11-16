Карим Халили и Даниил Серохвостов на «цу-е-фа» разыграли первое место на Кубке МЛКБ

Представители клуба «БК Профински» Карим Халили и Даниил Серохвостов на «цу-е-фа» разыграли первое место на Кубке Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ), который проходит в Ханты-Мансийске. Спор выиграл Халили, он первым и пересёк финишную черту.
Фото: Кадр из трансляции
После четвёртого огневого рубежа спортсмены оторвались от преследователей и решили определить победителя с помощью считалки «камень, ножницы, бумага». Бронзовую награду выиграл белорус Антон Смольский, представляющий клуб «БК Белорусский нефтяник».
Общий призовой фонд соревнований — 8 млн рублей. За победу спортсмены получат по 1 млн, за второе место — 500 тыс., за третье — 250 тыс. С 2024 года награждаются первые топ-10 спортсменов в личной гонке и топ-6 в эстафете, а для их тренеров предусмотрена выплата в 100 тыс. рублей.
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