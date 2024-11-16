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Карим Халили и Даниил Серохвостов на «цу-е-фа» разыграли первое место на Кубке МЛКБ

Карим Халили и Даниил Серохвостов на «цу-е-фа» разыграли первое место на Кубке МЛКБ
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Представители клуба «БК Профински» Карим Халили и Даниил Серохвостов на «цу-е-фа» разыграли первое место на Кубке Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ), который проходит в Ханты-Мансийске. Спор выиграл Халили, он первым и пересёк финишную черту.

Кубок МЛКБ-2024. Ханты-Мансийск
Мужчины. Масс-старт большой 15 км
16 ноября 2024, суббота. 10:00 МСК
Окончено
1
Саид Каримулла Халили
Россия
35:33.6
2
Даниил Серохвостов
Россия
35:34.1
3
Антон Смольский
Беларусь
35:45.2

Фото: Кадр из трансляции

После четвёртого огневого рубежа спортсмены оторвались от преследователей и решили определить победителя с помощью считалки «камень, ножницы, бумага». Бронзовую награду выиграл белорус Антон Смольский, представляющий клуб «БК Белорусский нефтяник».

Общий призовой фонд соревнований — 8 млн рублей. За победу спортсмены получат по 1 млн, за второе место — 500 тыс., за третье — 250 тыс. С 2024 года награждаются первые топ-10 спортсменов в личной гонке и топ-6 в эстафете, а для их тренеров предусмотрена выплата в 100 тыс. рублей.

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