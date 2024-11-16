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«Кисть пока слабая». Александр Логинов — о восстановлении после перелома руки

«Кисть пока слабая». Александр Логинов — о восстановлении после перелома руки
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Двукратный призёр Олимпийских игр, чемпион мира по биатлону Александр Логинов рассказал о восстановлении после перелома руки.

«Кисть руки пока слабая, не хочет удерживать винтовку. Всего второй раз лёжа на тренировке стреляю. Стоя практически ничего не поменялось. Кисть и предплечье слабые, пока нет такой уверенности, надёжности в стрельбе. Но всё равно сейчас уже проще намного. Полторы недели назад только начал пробовать силовые нагрузки, отжиматься начал пару дней назад. Понятно, что где‑то на подъёмах в силовом компоненте буду провисать. Но к новому году будет полегче», — сказал Логинов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в августе на сборах в Сочи Логинов сильно упал на лыжероллерах и получил сложный перелом руки. В сезоне-2023/2024 он занял четвёртое место в общем зачёте Альфа-Банк Кубка России.

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